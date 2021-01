Weltkriegsbombe in Osnabrück entschärft Stand: 12.01.2021 08:01 Uhr In Osnabrück ist am Montag eine britische 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Dies teilte die Stadt am späten Abend mit.

Wegen des Blindgängers mussten etwa 4.200 Menschen im Stadtteil Widukindland vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Gegen 22.15 Uhr wurde die Bombe von Kampfmittelräumern schließlich unschädlich gemacht. Die Anwohner konnten daraufhin wieder nach Hause.

VIDEO: Kein Ende in Sicht: 70 Jahre Kampfmittelräumung (3 Min)

Evakuierung wegen Corona besondere Herausforderung

Der Blindgänger war bei Arbeiten in etwa 1,30 Meter Tiefe im Boden entdeckt worden. Da sie über einen chemischen Zünder verfügte, musste die Entschärfung noch im Laufe des Abends erfolgen. Nach Angaben der Stadt standen die mehr als 190 Einsatzkräfte wegen der Corona-Pandemie vor einer besonderen Herausforderung: Auch Infizierte und Menschen in Quarantäne mussten in Sicherheit gebracht werden.

An der Gesamtschule Schinkel und im Schulzentrum Sonnenhügel wurden zwei Evakuierungszentren eingerichtet. Zudem war es möglich, trotz der Corona-Kontaktbeschränkungen zeitweise bei Freunden und Verwandten unterzukommen. Dort sollten die Abstände eingehalten werden.

Weitere Informationen Zahl der Bombenfunde in Niedersachsen gestiegen Die Bombenentschärfer in Niedersachsen haben 2019 mehr Einsätze als in den Vorjahren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.01.2021 | 06:30 Uhr