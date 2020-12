Weidemark: Tönnies vermietet ab Januar Unterkünfte Stand: 09.12.2020 17:51 Uhr Am 1. Januar übernimmt der Schlachthof Weidemark in Sögel rund 1.500 ehemalige Werkvertragsarbeiter. Der Mutterkonzern Tönnies tritt dann als Vermieter für einen Großteil der neuen Angestellten auf.

Tönnies habe in einem Schreiben an die Beschäftigten mitgeteilt, dass nach dem Aus für Werkverträge die Übernahme der Werkvertragsarbeiter in die Stammbelegschaft schrittweise vollzogen werde, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Demnach übernimmt die Tönnies Immobilien Service Gesellschaft zum Jahreswechsel auch die bestehenden Mietverhältnisse. Viele der Werkvertragsarbeiter des Schlachthofs im Landkreis Emsland wohnen derzeit in Unterkünften, die von neun Subunternehmen angemietet und gekauft wurden.

Ein Ansprechpartner für alle Belange

Im Ortsbild von Sögel sind die Unterkünfte der Schlachthofmitarbeiter leicht auszumachen. An vielfach verwahrlosten Häuserfassaden kleben lange Einwohnerlisten an den Briefkästen. Aus Müllcontainern quellen gelbe Säcke. Um gravierende Missstände zu verhindern, kontrolliert und zertifiziert die Samtgemeinde seit 2013 die Wohnungen der Schlachter, sagte die stellvertretende Samtgemeindebürgermeisterin Cornelia Willigmann-Kassner (SPD) dem NDR in Niedersachsen. Dass statt neun Ansprechpartnern ab Januar nur der Tönnies-Konzern für die Wohnsituation der dann angestellten Mitarbeiter verantwortlich sei, mache die Arbeit für die Kommune einfacher, so Willigmann-Kassner.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.12.2020 | 13:30 Uhr