Stand: 02.11.2023 21:20 Uhr Wasserrohrbruch in Teilen von Bissendorf ist behoben

Der Wasserrohrbruch in der Gemeinde Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist wieder behoben. Die Wasserversorgung sei in allen betroffenen Ortsteilen wieder gewährleistet, teilte die Gemeinde auf ihrer Internetseite mit. Zeitweise konnten die Bürger nach einem Leitungsschaden kein Trinkwasser nutzen. Davon waren laut einer Gemeindesprecherin zwei Kindergärten, das Schulzentrum, ein Altenheim sowie die Rehaklinik Werscher Berg betroffen - in den Ortsteilen Bissendorf, Eistrup und Holte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.11.2023 | 09:30 Uhr