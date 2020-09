Stand: 14.09.2020 08:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Warnsignal irritiert Fahrerin: Auto fährt vor Baum

Moderne Autos warnen durch akustische Signale - etwa dann, wenn Fahrer oder Beifahrer nicht angeschnallt sind. In Osnabrück hat offenbar ein solcher Piepton eine Pkw-Fahrerin am Sonntag so sehr irritiert, dass sie mit dem Wagen von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr. Das teilte die Polizei mit. Die 42-Jährige musste über den Kofferraum aus dem Auto befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen konnte zunächst keine Auskunft gegeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.09.2020 | 07:30 Uhr