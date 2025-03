Stand: 10.03.2025 14:42 Uhr Wagenfeld: Betrunkener greift Fahrer ins Lenkrad - Auto kippt um

Bei einem Unfall in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) sind am Samstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Laut Polizei waren die beiden Männer im Alter von 45 und 69 Jahren mit ihrem Auto gegen 22 Uhr auf der B 239 in Fahrtrichtung Rehden unterwegs. Dabei seien sie nach Zeugenangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien gefahren. Auf Höhe der Mindener Straße habe der 69-jährige Beifahrer unvermittelt in das Lenkrad gegriffen, wodurch der Wagen von der Fahrbahn abkam und mit dem rechten Vorderreifen eine Verkehrsinsel streifte, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Anschließend fuhr der Wagen über einen Bordstein und kollidierte dort frontal mit dem Mast eines Verkehrszeichens. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Auto ab und landete auf der rechten Fahrzeugseite, hieß es. Der Beifahrer wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Beide Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizei waren Fahrer und Beifahrer stark alkoholisiert. Beamte schätzen den Schaden auf 8.500 Euro. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

