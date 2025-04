Stand: 11.04.2025 08:24 Uhr Vorzeige-Gefängnis: Französischer Minister besucht JVA Meppen

Der französische Justizminister Didier Migaud besucht am Freitag die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Meppen (Landkreis Emsland). Er will sich ansehen, wie die JVA in Modulbauweise mit fertigen Containern aus Beton 20 Haftplätze geschaffen hat. In Frankreich seien die Haftanstalten oft deutlich überbelegt. Nach Informationen des niedersächsichen Justizministeriums will Migaud bis 2029 etwa 15.000 neue Haftplätze in Frankreich schaffen. Bei seinem Besuch in Meppen wird er von Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) begleitet.

