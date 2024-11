Stand: 01.11.2024 09:36 Uhr Von Bus touchiert: Zwei Jugendliche auf E-Scooter verletzt

In Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) sind am Donnerstagabend zwei Jugendliche auf einem E-Scooter bei einem Unfall mit einem Bus verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden am späten Abend auf dem E-Scooter auf der Straße unterwegs, obwohl ein Rad- und Fußgängerstreifen vorhanden war. Ein Linienbus wollte die Jugendlichen überholen. Laut Polizei scherte der Bus jedoch zu früh wieder ein und touchierte dabei die Jugendlichen. Ein 15-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, so die Polizei. Ein 14-Jähriger, der den Scooter gefahren ist, wurde leicht verletzt.

