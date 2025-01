Vollsperrung der A1 zwischen Cloppenburg und Vechta Stand: 07.01.2025 16:01 Uhr Auf der A1 zwischen Vechta und Cloppenburg kommt es am Wochenende in beiden Fahrtrichtungen zu einer Vollsperrung. Grund sind Abrissarbeiten an zwei Überführungsbauwerken.

Die A1 wird von Freitag, 22 Uhr, bis Montag um fünf Uhr zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Autobahnrastanlage Cappeln-Hagelage ist am Freitag schon ab acht Uhr beidseitig außer Betrieb. Der Verkehr in Richtung Bremen wird ab Vechta über die U13 umgeleitet. In Fahrtrichtung Dortmund wird der Verkehr ab Cloppenburg über die U52 geleitet.

Bitte den Umleitungsschildern folgen - nicht dem Navi!

Weil der Verkehr von der dreispurigen Autobahn auf die einspurige Bundesstraße umgeleitet wird, sei mit Beeinträchtigungen im Verkehr zu rechnen. "Besonders am Samstag kann es sehr voll werden", sagt eine Sprecherin der zuständigen Behörde Autobahn Westfalen dem NDR Niedersachsen. Außerdem sollten Autofahrer unbedingt den ausgewiesenen Umleitungen folgen und nicht dem Navigationssystem. Dann gelange man schnell wieder zurück auf die Autobahn.

