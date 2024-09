Stand: 22.09.2024 12:04 Uhr Versuchter Mord nach Kneipenschlägerei? Mann würgt Polizisten

Das Amtsgericht Meppen hat Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen erlassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Nach einer Kneipenschlägerei am Samstag soll der Meppener einen Polizisten in den Schwitzkasten genommen und gewürgt haben. Der Beamte habe dabei in Lebensgefahr geschwebt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Nach seiner Festnahme soll der Mann auf der Wache weitere Polizeibeamte angegriffen haben. Laut Polizei ist der Mann vielfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft, gegen ihn laufen demnach bei Staatsanwaltschaft und Polizei zahlreiche weitere Ermittlungsverfahren.

