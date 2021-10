Stand: 01.10.2021 14:00 Uhr Vermisster in Wagenfeld: Polizei entdeckt Leiche in Teich

Einsatzkräfte haben in einem Teich in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) die Leiche eines 55 Jahre alten Mannes entdeckt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen nicht vor, teilte ein Sprecher mit. Der auf Medikamente angewiesene Mann war am Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet worden. Sein Wagen wurde am Abend auf einem Parkplatz in der Nähe des Teichs gefunden. Feuerwehr, DRK, Wasserwacht und Polizei durchsuchten daraufhin die Umgebung. An Land wurden Spürhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt; im Wasser suchten Taucher nach dem Vermissten. Am Freitag wurde der Leichnam des Vermissten von speziellen Polizeitauchern auf dem Grund des Teichs gefunden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.10.2021 | 15:00 Uhr