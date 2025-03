Stand: 22.03.2025 10:45 Uhr Vermisste 32-Jährige aus Georgsmarienhütte ist tot

Eine seit Mittwoch in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück vermisste Frau ist tot. Die 32-Jährige wurde laut Polizei am Freitagabend im Stadtgebiet leblos aufgefunden. "Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", teilte eine Polizeisprecherin am Samstag mit. Die Beamten hatten zuvor öffentlich nach der Frau fahndet, die demnach geistig behindert und "dringend auf betreuerische und medizinische Hilfe angewiesen" gewesen sei. Am Mittwochnachmittag wurde sie zuletzt von Pflegepersonal eines Wohnheims gesehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück