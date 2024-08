Stand: 14.08.2024 07:14 Uhr Verdächtige fliehen in Badehose nach Schlägerei im Freibad

Badegäste des Freibads in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) haben der Polizei am Dienstagnachmittag eine Schlägerei gemeldet. Nach Angaben der Beamten hatte ein Heranwachsender ohne erkennbaren Grund einen Streit mit zwei anderen Badegästen begonnen. Er und zwei Begleiter attackierten demnach die beiden Opfer, 13 und 20 Jahre alt, und verletzten sie leicht. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Täter in Badehosen über Zäune in Richtung Südring. Die Polizei konnte die Verdächtigen wenig später in der Nähe fassen und leitete ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0541) 831 60 bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden.

