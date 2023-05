Stand: 18.05.2023 08:53 Uhr Vater und Sohn sterben bei Verkehrsunfall in Lengerich

Bei einem Unfall in Lengerich (Landkreis Emsland) sind ein Vater und sein zwölfjähriger Sohn ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 42 Jahre alte Mann mit seinem Wagen am späten Mittwochabend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei sei das Fahrzeug in zwei Teile gerissen worden, so die Polizei. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Das Auto fing Feuer und brannte vollständig aus. Der zwölfjährige Junge konnte nur noch tot aus dem Auto geborgen werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.05.2023 | 07:00 Uhr