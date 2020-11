Uni Vechta führt geschlechtsneutrale Toiletten ein Stand: 18.11.2020 15:42 Uhr Die Universität Vechta will zum bevorstehenden "Welt-Toilettentag" am Donnerstag ihre erste geschlechtsneutrale Toilette, die "Toilette für Alle" eröffnen. Das kündigte die Uni jetzt an.

Bislang gab es an der Uni Vechta, wie auch sonst fast überall, Toiletten, die nach Männern und Frau unterscheidbar waren. Nun ändert sich das: Nahe der Aula gibt es eine neue Anlage mit mehreren Toiletten, die auch für diejenigen sein sollen, die sich keinem Geschlecht eindeutig zuordnen wollen. Diese Toilettengänger sollen sich nicht durch die Standard-Piktogramme "Männer" und "Frauen" auf den WC-Türen diskriminiert fühlen, so ein Sprecher der Universität.

Weitere geschlechtsneutrale Toiletten in Planung

Die Resonanz auf die neuen Toiletten sei bislang durchweg positiv. So plant die Uni bereits weitere solcher Toiletten. Die bisherigen, nach Geschlecht getrennten WCs, sollen aber trotzdem bleiben. Ganz neu ist die Idee der Uni Vechta nicht: An der Universität Bremen gibt es eine geschlechtsneutrale Toilette schon seit Anfang der 2000er Jahre. Sie war im Rahmen eines Kunstprojekts entstanden. Auch andere Unis und Schulen - zum Beispiel in Göttingen - haben ihre Toiletten zum Teil umgewidmet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.11.2020 | 17:00 Uhr