Unfallflucht auf A33: Mordprozess gegen 29-Jährigen startet Stand: 23.04.2024 18:58 Uhr Er soll einen tödlichen Unfall auf der A33 bei Borgloh verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen haben: Ab Mittwoch muss sich ein 29-Jähriger deswegen vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Nach Angaben des Landgerichts Osnabrück ist der Mann wegen Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Unfallflucht angeklagt. Der 29-Jährige sitzt seit November vergangenen Jahres in der Justizvollzugsanstalt Lingen in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt soll den Angaben zufolge auch ein Sachverständiger aussagen. Das Landgericht Osnabrück hat fünf weitere Verhandlungstermine bis zum 3. Juni angesetzt.

Videos 1 Min A33: 32-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Borgloh Ein 34-jähriger Mann war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. (30.10.2023) 1 Min

29-Jähriger flüchtete vom Unfallort

Dem 29 Jahre alte Angeklagten wird vorgeworfen, im Oktober vergangenen Jahres ein anderes Fahrzeug nach dem Überholen eines Lkw auf der A33 nahe der Anschlussstelle Borgloh (Landkreis Osnabrück) zunächst ausgebremst und anschließend gerammt zu haben. Der Angeklagte soll sich über den aus seiner Sicht langsamen Überholvorgang des Vorausfahrenden geärgert haben. Das überholte Auto kam daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 32-jährige Beifahrer des Wagens starb noch ein der Unfallstelle, der 34 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt. Der Angeklagte soll zunächst zur Unfallstelle zurückgefahren sein, habe dann jedoch seine Fahrt fortgesetzt haben. Er stellte sich wenige Tage später bei der Polizei.

Weitere Informationen Tödlicher Unfall auf A33: Flüchtiger Autofahrer stellt sich Bei dem Unfall nahe Borgloh war ein 32-Jähriger gestorben. Der mögliche Unfallverursacher ist nun in Untersuchungshaft. (02.11.2023) mehr