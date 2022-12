Stand: 04.12.2022 14:53 Uhr Unfall auf A33: Fahrer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Auf der Autobahn 33 im Landkreis Osnabrück hat sich bereits am späten Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam ein Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Borgloh und Hilter am Teutoburger Wald von der Fahrbahn ab und prallte in die Außenschutzplanke. Der 52-jährige Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Mann stand den Angaben zufolge unter dem Einfluss von Alkohol, ein Test vor Ort ergab knapp zwei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 52-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Gegen ihn war laut Polizei ein Fahrverbot verhängt worden. Der Lkw war voll beladen mit Kartoffeln. Wegen der Bergung wurde die A33 in Richtung Bielefeld für mehrere Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.12.2022 | 06:30 Uhr