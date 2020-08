Stand: 07.08.2020 17:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall: Kabinendach stürzt auf Binnenschiffer

Ein 65-jähriger Binnenschiffer ist am Freitagnachmittag bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden, als der Fahrstand seines Schiffes auf ihn stürzte. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Schiff auf dem Mittellandkanal unterwegs. Vor der Durchfahrt unter einer Brücke wollte er den Fahrstand absenken, dessen Dach laut Feuerwehr nur mit einem Seil gesichert war. Das Seil riss, das Dach fiel etwa 1,50 Meter in die Tiefe und traf den Binnenschiffer. Er wurde am Rücken verletzt, konnte sich aber noch selbstständig aus der Kabine befreien. Feuerwehrleute hievten ihn über die Reling und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, so eine Polizeisprecherin. "Er hat relativ viel Glück gehabt", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Jederzeit zum Nachhören 09:50 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:50 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.08.2020 | 17:00 Uhr