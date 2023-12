Stand: 02.12.2023 10:26 Uhr Unbekannte stehlen Baumaschinen im Wert von 50.000 Euro

Unbekannte haben in Lingen (Landkreis Emsland) Baumaschinen im Wert von 50.000 Euro gestohlen. Die Maschinen und Maschinenteile befanden sich auf einem Firmengelände, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach wurden die Maschinen zwischen Donnerstag um 17.30 Uhr und Freitag um 7 Uhr entwendet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0591) 870 bei der Polizei Lingen zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

