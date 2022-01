Stand: 10.01.2022 10:15 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bad Bentheim

In Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim haben Unbekannte am Montag einen Geldautomaten gesprengt. Gegen 3.20 Uhr habe ein Anwohner eine Detonation im Bereich des Schlossparkcenters gehört, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter den Automaten mittels eines unbekannten Sprengstoffes. Verletzt wurde niemand. Die Täter flüchteten vermutlich in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Schüttorf. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unbekannt.

