Stand: 31.05.2024 08:49 Uhr Unbekannte brechen in Kitas ein und erbeuten Bargeld

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in zwei Kindergärten in Papenburg eingebrochen. Um in die Räume zu gelangen, beschädigten sie in der Breslauer Straße ein Fenster, teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag mit. Die Täter konnten eine Kassette mit Bargeld erbeuten. In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruch in einem Kindergarten in der Straße "Am Vossberg". Auch hier konnten die Unbekannten Bargeld entwenden. Der Schaden wird auf rund 2.100 Euro geschätzt. Zeugen können sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 926-0 melden.

