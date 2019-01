Stand: 05.01.2019 11:17 Uhr

Unbekannte beschmieren Haus von AfD-Politiker

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag das Einfamilienhaus des emsländischen AfD-Kreistagsabgeordneten Guido Stolte in Meppen-Bokeloh mit roter Farbe beschmiert. Dies hat die Polizei Meppen am Sonnabend bestätigt. Zudem beschädigten sie das Gebäude mit Bauschaum und verwüsteten den Garten. Die Polizei Meppen geht von einer politisch motivierten Tat aus. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Stolte hat nach Angaben der AfD Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

AfD-Fraktion: "Heimtückischer Anschlag"

Der AfD-Kreistagsabgeordnete hat die Situation an seinem Haus fotografiert und entsprechende Bilder auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht. In einer Pressemitteilung verurteilt die AfD-Fraktion Emsland den "heimtückischen Anschlag" und sieht "links-politisch motivierte" Täter dafür verantwortlich.

Bereits mehrere Attacken in Niedersachsen

Am Donnerstagabend war im sächsischen Döbeln vor dem dortigen AfD-Büro ein Sprengsatz explodiert. Bei dem Anschlag wurden eine Tür und eine Fensterscheibe stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. In Niedersachsen gab es mehrere Attacken gegen Eigentum von AfD-Politikern: Im August 2018 wurden in Lüneburg Autos des AfD-Landtagsabgeordneten Stephan Bothemit Holzschutzfarbe übergossen und mehrere Reifen zerstochen. Im gleichen Monat hatten Unbekannte das AfD-Parteibüro in Hildesheim mit Farbe beschmiert. Bereits im Dezember 2017 wurde niedersächsische Geschäftsstelle der AfD in Lüneburg mit Farbe und Fäkalien attackiert.

