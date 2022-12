Stand: 13.12.2022 09:44 Uhr Umfrage: Viele Osnabrücker möchten auf das Auto verzichten

Die Menschen im Landkreis Osnabrück würden gerne öfter auf das Auto verzichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Landkreis am Montagabend vorgestellt hat. Sie soll die Basis für ein neues Mobilitätskonzept sein. Wenn es nach den Bürgerinnen und Bürgern und auch vielen Unternehmen geht, dann dürfen es öfter Fahrrad, Bus oder Bahn sein.

5000 Menschen im Landkreis Osnabrück befragt

Nach aktuellem Stand setzen gut zwei Drittel der Menschen auf das Auto. Das ist laut Studie mehr als in den umliegenden Kreisen. Fast 84 Prozent würden aber häufiger auf das Rad steigen, 76 Prozent in den Bus. Beinahe 70 Prozent der an der Studie beteiligten Unternehmen sehen es als wichtig an, ohne Auto erreichbar zu sein. Die größten Wünsche: eine bessere Fahrrad-Infrastruktur und besser abgestimmter Bus- und Bahnverkehr. An der Studie „Moin. Mobilität nachgefragt – Dialoge im Landkreis Osnabrück 2022" haben mehr als 5000 Menschen und rund 700 Firmen teilgenommen.

