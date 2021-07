Stand: 10.07.2021 14:15 Uhr Überfall vor eigener Haustür: 34-Jähriger schwer verletzt

In Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) ist in der Nacht zu Sonnabend ein 34 Jahre alter Mann vor seiner Haustür ausgeraubt und schwer verletzt worden. Zwei Männer hatten ihn gegen 3 Uhr von hinten angegriffen und zu Boden geschlagen, teilte die Polizei mit. Der Mann, der dabei war, die Tür zu einem Mehrfamilienhaus aufzuschließen, fiel darauf eine Treppe herunter. Die beiden Täter stahlen 250 Euro aus der Hosentasche des Opfers und flohen. Der 34-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.07.2021 | 13:00 Uhr