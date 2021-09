Stand: 08.09.2021 17:51 Uhr Twist: Schaum türmt sich vor Schleuse Hebelermeer

Ein meterhoher Schaumteppich auf dem Süd-Nord-Kanal vor der Schleuse Hebelermeer in Twist beschäftigt seit Mittwochmorgen die Behörden im Landkreis Emsland. Die Untere Wasserschutzbehörde habe sich am Mittag einen Eindruck verschafft und Proben entnommen, wie der Landkreis dem NDR in Niedersachsen sagte. Die Ergebnisse werden für Donnerstagmorgen erwartet. Vermutungen, wonach des sich um Löschschaum von Löscharbeiten bei einem Brand in Twist vom Freitag handeln könnte, wollten bisher weder Polizei noch Landkreis bestätigen. Zunächst wolle man die Laborergebnisse abwarten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.09.2021 | 09:30 Uhr