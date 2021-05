Stand: 15.05.2021 11:08 Uhr Twist: 63-Jähriger bei Garagenbrand verletzt

Beim Brand einer Doppelgarage in Twist (Landkreis Emsland) hat ein 63-Jähriger am Freitagabend leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 23 Uhr in einem Geräteschuppen ausgebrochen. Die Flammen griffen dann auf die Garage über. Der 63-Jährige erlitt bei vergeblichen Löschversuchen Verbrennungen. Neben der Garage und dem Schuppen wurden auch ein Auto und ein E-Bike beschädigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.05.2021 | 09:00 Uhr