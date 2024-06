Stand: 12.06.2024 15:42 Uhr Tödlicher Unfall auf A33: Urteil im Mordprozess erwartet

Im Prozess um einen tödlichen Unfall auf der A33 bei Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) wird am Donnerstag das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 30 Jahre alten Angeklagten vor, im vergangenen Oktober einen anderen Autofahrer auf der Autobahn zunächst bedrängt und schließlich gerammt zu haben. Das andere Fahrzeug sei daraufhin über die Leitplanke katapultiert worden. Ein 32-jähriger Beifahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und starb. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als Mord und forderte in ihrem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Angeklagte hat die Tat im Verlauf des Prozesses bestritten. Er habe zwar mit Lichthupe und Warnblinklicht darauf gedrängt, zu überholen, alllerdings habe er das andere Fahrzeug nicht abgedrängt. Stattdessen sagte der Angeklagte aus, der andere Fahrer hätte seinen Wagen gerammt. Die Verteidigung fordert, den Angeklagten frei zu sprechen.

Tödlicher Unfall auf A33: Flüchtiger Autofahrer stellt sich Bei dem Unfall nahe Borgloh war ein 32-Jähriger gestorben. Der mögliche Unfallverursacher ist nun in Untersuchungshaft. (02.11.2023)

