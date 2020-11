Stand: 22.11.2020 11:28 Uhr Tier ausgewichen: 18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Am Samstagabend ist ein 18-Jähriger aus Nortrup (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. Laut Polizei war er gegen 21.30 Uhr in Richtung Menslage unterwegs und wich einem Tier auf der Fahrbahn aus. Der Fahrer konnte sich demnach selbst aus dem Auto befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte es nach kurzer ambulanter Behandlung aber noch am Abend wieder verlassen. Am Auto entstand Totalschaden.

VIDEO: Nortrup: 18-Jähriger weicht Tier aus und fährt gegen Baum (1 Min)

