Stand: 10.03.2023 08:33 Uhr Textilarbeiter legen für eine Stunde die Arbeit nieder

Rund 200 Beschäftigte aus der Grafschaft Bentheim haben sich nach Gewerkschaftsangaben an einem Warnstreik in der Textil- und Bekleidungsindustrie beteiligt. Sie legten am Donnerstag für eine Stunde die Arbeit nieder - bei der Nordhorner Werkstätten GmbH und beim Emsland Service in Emlichheim. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld für Beschäftigte und Auszubildende in der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie sowie eine verbesserte Altersteilzeit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.03.2023 | 06:30 Uhr