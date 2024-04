Stand: 10.04.2024 09:53 Uhr Tapetenfabrik Rasch entlässt 100 Mitarbeiter in Bramsche

Die Rasch Gruppe streicht an ihrem Standort in Bramsche (Landkreis Osnabrück) 100 Arbeitsplätze. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Der Grund ist der Mehrheits-Verkauf an einen belgischen Tapetenhersteller. Das Bramscher Unternehmen produziere aber weiter unter dem Namen Rasch, heißt es. Nach Angaben des Unternehmens könne nur durch die neue Partnerschaft der Standort in Bramsche gesichert werden. Nach dem Umbau bleiben demnach 160 Stellen in Bramsche bestehen.

