Stand: 18.03.2024 12:23 Uhr Tanks angezapft: 2.000 Liter Diesel aus geparkten Lkw geklaut

Unbekannte haben am Wochenende knapp 2.000 Liter Diesel aus geparkten Lastwagen in Haren (Landkreis Emsland) abgezapft. Nach Polizeiangaben standen die Fahrzeuge auf einem Firmengelände. Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, hätten der oder die Täter die Tankdeckel an vier Lastwagen aufgebrochen. Aufgefallen war der Diebstahl, als ein Mitarbeiter seinen Lkw zur Abfahrt fertig machen wollte und der Tank leer war. Die Polizei in Haren bittet unter der Telefonnummer (05932) 72 10 00 um Hinweise.

