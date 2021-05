Stand: 15.05.2021 13:51 Uhr Surwold: Autofahrer stirbt bei Zusammenprall mit Baum

Ein 66-Jähriger ist auf der Bundesstraße 401 zwischen Surwold und Dörpen (Landkreis Emsland) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Das berichtet die Polizei. Der Mann sei am Sonnabendmorgen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Baum geprallt. Der Fahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

