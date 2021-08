Stromtrassen-Pläne: Amprion will Bauern entschädigen Stand: 13.08.2021 07:27 Uhr Die sogenannte Stromtrasse A Nord soll von Bunde (Landkreis Leer) nach Wietmarschen führen. Netzbetreiber Amprion will Landwirte in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim entschädigen

Die Trasse verläuft nahe der deutsch-niederländischen Grenze westlich von Haren, Meppen und Lingen. Bauern dürfen den rund 35 Meter breiten Schutzstreifen der Erdkabelstrecke bewirtschaften. Zudem sehen die Pläne von Amprion vor, die Landwirte für Verluste zu entschädigen. "Da gibt es Verhandlungen jetzt mit den Landwirtschaftsverbänden, die das als Basis aushandeln. Daran wird man sich orientieren und dann in die Verhandlungen individuell mit den Landwirten eintreten", sagte Projektleiter Jörn Koch. Baustart soll 2024 sein.

Projekt kostet 2,7 Milliarden Euro

Der Netzbetreiber Amprion hatte am Donnerstag in Lingen die weiteren Pläne für die Strombeförderung von der Küste nach Nordrhein-Westfalen vorgestellt. 2,7 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Die Stromleitung habe eine Kapazität von rund zwei Gigawatt, sagte Projektleiter Koch am Donnerstag. Das sei etwa das Eineinhalb- bis Zweifache der Leistung des Kernkraftkraftwerks Emsland. "Etwa zwei Millionen Menschen können damit versorgt werden", so Koch. Die Windenergie von der Nordsee soll die Kohlekraft in Nordrhein-Westfalen und das Atomkraftwerk Philippsburg bei Karlsruhe in Baden-Württemberg ersetzen. Bei der Trasse "A Nord" handelt es sich um eine reine Erdkabelstrecke. Sie soll 2027 fertiggestellt sein.

Harens Bürgermeister kritisiert Pläne

Für Haren im Emsland ist es die dritte Höchstspannungsleitung, die durch das Stadtgebiet verlaufen soll. Die Stadt Haren trage die Energiewende mit, sagte Bürgermeister Markus Honnigfort (CDU). Nach dieser Stromtrasse müsse aber Schluss sein. "Das Land Niedersachsen ist groß und es muss nicht alles hier an der westlichen Grenze durchgezogen werden, nur weil es der kürzeste Weg Richtung Ruhrgebiet ist", so Honnigfort. Koch sagte auch, man habe die kürzeste Verbindung gesucht. "Das hat ergeben, dass wir hier im Westen Niedersachsens die optimale Trassen- oder Routenführung gefunden haben", so Koch. Um der Region weitere Baustellen zu ersparen, werden in der Trasse Leerrohre für zwei weitere Stromleitungen mitverlegt.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.08.2021 | 06:30 Uhr