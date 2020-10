Stand: 06.10.2020 13:34 Uhr Unfall bei Stavern: Pkw prallt frontal gegen Trecker

Bei einem Unfall in der emsländischen Gemeinde Stavern ist am Dienstagmorgen ein 24-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Pkw des Mannes geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem Trecker zusammen. Ursache war laut Polizei vermutlich zu schnelles Fahren. Der 59-jährige Treckerfahrer blieb unverletzt.

