Stand: 02.10.2022 21:06 Uhr Spezialkräfte überwältigen 30-Jährigen in Nordhorn

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ein 30-Jähriger am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann saß mit einem langen Messer am Fenster eines Wohnhauses und bedrohte Passanten. Die Beamten sperrten den Bereich nach eigenen Angaben weiträumig ab. Die anderen Bewohnenden verließen das Haus. Der 30-Jährige sei nach mehreren Stunden von Spezialkräften überwältigt worden, teilte die Polizei weiter mit. Er sei dabei leicht verletzt worden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.10.2022 | 09:00 Uhr