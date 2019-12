Stand: 16.12.2019 13:01 Uhr

Sparkasse Emsland schließt elf SB-Filialen

Eine laute Explosion, herumfliegende Geldscheine und blitzartig flüchtende Diebesbanden: In den vergangenen Jahren sind in Niedersachsen Dutzende Geldautomaten gesprengt worden. Zuletzt sorgten unbekannte Täter am Nikolaustag im emsländischen Walchum auf diese Weise für einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Sparkasse Emsland zieht jetzt Konsequenzen und schließt aus Sorge vor weiteren Sprengungen bis auf Weiteres elf Selbstbedienungs-Filialen.

Elf Standorte betroffen

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, sind ausschließlich SB-Standorte betroffen, an denen kein Sparkassen-Personal arbeitet. Diese Geldautomaten befinden sich in folgenden Orten:



Börger

Brögbern

Geeste-Osterbrock

Holthausen-Biene

Lähden

Lingen-Baccum

Lingen-Bramsche

Lorup

Papenburg-Forsthaus

Schepsdorf

Thuine

Sparkasse erstattet Gebühren für Fremdabhebungen

Wie ein Sparkassensprecher NDR 1 Niedersachsen sagte, ist die mit den Ermittlungsbehörden abgesprochene Schließung nur vorübergehend. Die Geldautomaten würden derzeit aufgerüstet und sicherer gemacht. Spätestens Anfang kommenden Jahres sollen sie den Bankkunden wieder zur Verfügung stehen. Damit die Betroffenen bis dahin nicht weite Umwege ins Nachbardorf in Kauf nehmen müssen, erstattet die Sparkasse vorerst ihnen die Gebühren, wenn sie bei anderen Banken Geld abheben. Der Sprecher betonte zudem, dass nur elf der insgesamt 52 Sparkassen-Geldautomaten im Emsland von der Maßnahme betroffen seien.

OLB entwickelt Gegenmaßnahmen

Andere Banken wie die Emsländische Volksbank und die Oldenburgische Landesbank (OLB) lassen ihre SB-Geldautomaten dagegen weiter geöffnet. "Wir haben unsere Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen nochmals ausgeweitet", sagte eine OLB-Sprecherin. So habe die Bank einen speziellen Bolzen mitentwickelt, der verhindern soll, dass Täter Gas ins Innere der Automaten einleiten können. Mehrere vergebliche Sprengversuche würden belegen, dass diese Gegenmaßnahmen gut zu funktionieren scheinen, so die Sprecherin.

