Stand: 28.12.2022 10:05 Uhr Sögel: Teelicht fällt unter Sofa - Wohnung brennt aus

In Sögel (Landkreis Emsland) hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagabend einen Schaden von mehr als 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war in der betroffenen Wohnung ein Teelicht unter ein Sofa gefallen und hatte dieses in Brand gesetzt. Die Bewohnerin habe sich unverletzt ins Freie retten können. Ihre Wohnung in der dritten Etage brannte aus, auch eine Nachbarwohnung sei nun unbewohnbar. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das restliche Haus übergriff.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 28.12.2022 | 06:30 Uhr