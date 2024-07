Stand: 04.07.2024 06:42 Uhr Schwerer Unfall bei Fürstenau: Feuerwehr rettet Frau aus Autowrack

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Neuenkirchener Damm nahe der Stadt Fürstenau (Landkreis Osnabrück) ist eine 53-jährige Autofahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau am Mittwochabend mit ihrem Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Zustand der 53-Jährigen war nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr zunächst stabil. Während der Rettungsarbeiten habe sich ihr Zustand jedoch verschlechtert, sodass sie schnellstmöglich befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden musste. Ein Hubschrauber brachte sie anschließend in eine Spezialklinik. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

