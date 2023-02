Stand: 24.02.2023 11:57 Uhr Schweinetransporter mit 90 Tieren bei Bersenbrück umgekippt

Auf der Bundesstraße 214 zwischen Ankum und Bersenbrück im Landkreis Osnabrück ist am Freitagmorgen ein Viehtransporter mit 90 Schweinen umgekippt. Nach Angaben der Polizei wollte der 33 Jahre alte Fahrer des Transporters an der Anschlussstelle zur B68 abbiegen. Als er bremste, kippte sein Anhänger in der Kurve auf die Seite. Einige Schweine entkamen und liefen durch den Straßengraben. Um sie wieder einzufangen, wurde die Fahrbahn der B214 gesperrt. Amtstierärzte untersuchten die Schweine. Neun Tiere starben vor Ort, neun weitere Tiere mussten eingeschläfert werden. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Vormittag wurde die Sperrung der Fahrbahn wieder aufgehoben.

VIDEO: Bersenbrück: Schweinelaster mit 90 Tieren umgekippt (24.02.2023) (1 Min)

