Schweinekrise: Fallender Fleisch-Preis belastet Landwirte Stand: 19.08.2021 12:48 Uhr Wegen fallender Preise für Schweinefleisch stehen Landwirte zunehmend unter Druck. Aktuell erhalten sie nach eigenen Angaben 1,30 Euro pro Kilogramm Fleisch.

Das seien 40 Cent weniger als nötig wäre, um aufgrund gestiegener Futterkosten kostendeckend zu arbeiten. Die Erzeugergemeinschaft Hümmling im emsländischen Lorup erlaubt ihren Bäuerinnen und Bauern deshalb jetzt, ihre Schweine länger im Stall zu behalten. Dazu hat sie das geltende Höchstgewicht aufgehoben. Mit den Preisen geht damit auch die Zahl der zu schlachtenden Tiere zurück. In der vergangenen Woche seien die Schlachtungen deutschlandweit von einer Million Schweine pro Woche auf 820.000 gesunken, heißt es.

Afrikanische Schweinepest beeinflusst Export nach Asien

Eine der Ursachen für den Preisverfall ist nach Angaben der Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Damme (Landkreis Vechta), dass die Nachfrage von Volksfesten und in der Gastronomie wegen der Corona-Pandemie ausgeblieben sei. Auch belaste die Afrikanische Schweinepest den Markt - vor allem die Abnahme in asiatischen Ländern. Zusätzlich stellten Schweine aus Spanien, Frankreich und Dänemark Konkurrenten auf dem deutschen Markt dar.

