Stand: 21.06.2022 08:55 Uhr Schwarzarbeit: Zwei Männer müssen für elf Monate ins Gefängnis

Das Amtsgericht Lingen hat zwei Männer aus dem Emsland zu jeweils elf Monaten Haft verurteilt, unter anderem weil sie Sozialversicherungsbeiträge veruntreut haben. Wie das Hauptzollamt Osnabrück mitteilt, beschäftigten die beiden in ihrem Nagelstudio illegal vier vietnamesische Arbeitnehmer. Das stellten Zöllner einer Spezialeinheit für Schwarzarbeit bei Kontrollen in den Jahren 2018 und 2019 fest. Die Männer haben demnach Sozialabgaben in Höhe von 23.000 Euro nicht geleistet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.06.2022 | 09:30 Uhr