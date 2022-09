Schule in Lingen: Debatte um Verbot von bauchfreier Kleidung Stand: 26.09.2022 11:35 Uhr Seit Schuljahresbeginn gelten an der Gesamtschule Emsland in Lingen neue Bekleidungsregeln. Verboten sind bauch- und rückenfreie Kleidung, herunterhängende Hosen und diskriminierende Aufdrucke.

Über den neuen Passus in der Hausordnung der Schule gibt es immer noch viel Aufregung. Besonders das Bauchfrei-Verbot sorgt für Diskussionen. Nachdem Anfang September in den Medien darüber berichtet wurde, nahm die Debatte auch außerhalb der Schule an Fahrt auf. Der Schulleiter Godehard Otterbeck sagte dem NDR in Niedersachsen, dass er nicht mit so heftigen Reaktionen gerechnet habe. Ihm gehe es nicht darum, die Schülerschaft in ihrem Modegeschmack einzuschränken. Stattdessen solle die Maßnahme den jungen Menschen klar machen, dass man sich Anlässen entsprechend kleiden muss.

Eltern begrüßen das Verbot

Von der Schülervertretung heißt es, dass sich der größere Teil der Schülerschaft sehr eingeschränkt in der Kleiderauswahl fühle. Auf die Kleidung würden die Lehrer aber nicht erst seit diesem Schuljahr achten. Viele Eltern dagegen sind nach dem Eindruck von Elternvertreter Kai Hüsken für die Regeln. Dabei gehe es auch um den Schutz der Kinder vor Übergriffen auf dem Heimweg und vor Mobbing. Hüsken sieht die Aufgabe, Kinder für angemessene Kleidung zu sensibilisieren, aber auch klar bei den Eltern.

Konferenz zum Bauchfrei-Verbot an der Schule

Auf einer Konferenz haben jüngst Lehrer und Schüler das Bauchfrei-Verbot noch einmal besprochen. Laut Schulsprecherin Tamara Fallah-Hussein haben sich beide Seiten darauf geeinigt, dass bauchfrei erlaubt ist, so lange der Bauchnabel nicht zu sehen ist. Im kommenden Jahr wolle man noch einmal zusammenkommen, um über die Kleiderordnung zu diskutieren.

