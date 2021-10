Stand: 12.10.2021 08:32 Uhr Renkenberge: 41-Jährige stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall in Renkenberge (Landkreis Emsland) ist eine 41-Jährige ihren Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Polizei starb die Frau am Montagabend in einem Krankenhaus in Meppen. Die 41-Jährige war am Mittag mit ihrem Auto mit dem Trecker eines 53-Jährigen zusammengestoßen. Dabei wurde sie eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 12.10.2021 | 08:30 Uhr