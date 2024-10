Stand: 22.10.2024 11:54 Uhr Radfahrer angegriffen: Polizei ermittelt gegen Autofahrer

In Osnabrück ermittelt die Polizei gegen einen 47-jährigen Autofahrer, weil er Fahrradfahrer bei einer Demonstration angegriffen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, nahmen die Radfahrer an einer Fahrraddemonstration der Klimainitiative Fridays for Future teil und fuhren zusammen über eine rote Ampel. Damit war der 47-jährige Autofahrer offenbar nicht einverstanden. Er sei aus seinem Auto gestiegen und habe nach ersten Erkenntnissen einige Fahrradfahrer attackiert, so die Polizei. Dass die Radfahrer zum Teil über Rot fuhren, war nach Angaben eines Polizeisprechers erlaubt, weil sie als zusammenhängende Kolonne unterwegs waren. Gegen den Autofahrer ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung.

