Stand: 16.12.2021 16:57 Uhr Papenburger Meyer Werft leitet Stellenabbau ein

Die Papenburger Meyer Werft hat bei der Arbeitsagentur Nordhorn eine bevorstehende Massenentlassung angezeigt. Der Betriebsrat sei darüber in dieser Woche informiert worden, sagte Thomas Gelder von der IG Metall Leer-Papenburg dem NDR in Niedersachsen. Wegen der Krise in der Kreuzfahrt-Branche will das emsländische Unternehmen insgesamt 450 Stellen abbauen. Gelder zufolge führt das Personalbüro der Werft seit 14 Tagen Gespräche mit Mitarbeitenden, um ihnen ein Angebot für das Freiwilligenprogramm zu machen. Seinen Angaben zufolge stammen die Angesprochenen überwiegend aus dem Fertigungsbereich. Die Gewerkschaft rechnet wegen der bevorstehenden Betriebsferien nicht damit, dass Kündigungen noch in diesem Jahr ausgesprochen werden.

