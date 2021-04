Papenburger Bürgermeister-Kandidatin erhält Morddrohungen Stand: 30.04.2021 15:12 Uhr Vanessa Gattung kandidiert für die SPD in Papenburg für die Wahl zur Bürgermeisterin. Im Netz schlägt ihr mitunter ein rauer Ton entgegen. Sie hat bereits Todesdrohungen erhalten.

Warum die 31-Jährige derart attackiert wird, weiß sie selbst nicht. "In den sozialen Medien waren es Beleidigungen, auch weil ich eine Frau bin", sagte Gattung NDR Niedersachsen. In den Briefen seien die Drohungen konkreter gewesen, man habe ihr "einen grausamen Tod" gewünscht und dass sie brennen solle wie die 'Friederike von Papenburg', ein Anfang des Jahres in Brand geratenes Museumsschiff. Gattung schaltete die Polizei ein. Sie zweifelte, ob Angst und Stress das Streben um das Bürgermeisteramt wirklich wert sind.

SPD stärkt Kandidatin, CDU schockiert über Drohungen

Die Kommunalpolitikerin entschied sich wie viele bedrohte Amtsträger in Deutschland, dem Hass standzuhalten und sich nicht einschüchtern zu lassen. Die Sozialdemokraten in der Stadt stärken ihr dabei den Rücken, wie die 31-Jährige sagt. Auch Gattungs Gegenkandidat von der CDU, Pascal Albers, ist schockiert über die Drohungen. Alle demokratischen Parteien müssten dagegen zusammenstehen. Auch ihm sei aufgefallen, dass gerade in Zeiten von Corona der Ton rauer geworden ist, besonders in den sozialen Medien und Politikern gegenüber.

Kommen Angriffe aus rechtem Spektrum?

Viele der Attacken gegen die Sozialdemokratin sind rechtsextrem motiviert, ist sie sicher. Der einzige Ratsherr der AFD greife sie öffentlich an und lösche in den sozialen Medien nicht einmal Hasskommentare auf seiner Seite gegen die SPD-Frau. Für NDR Niedersachsen war der Mann nicht zu sprechen.

Staatsschutz ermittelt und begleitet Gattung

Der Staatsschutz ist eingeschaltet, ermittelt seit Wochen in ihrem Fall. Die Briefeschreiber und Hasskommentatoren hätten mit Sicherheit Spuren hinterlassen, die verfolgt werden können, sagte ein Polizeisprecher. Wenn Vanessa Gattung öffentliche Auftritte in Papenburg hat, ist der Staatsschutz auch immer in ihrer Nähe. Da fühle sie sich sicher, sagte sie.

