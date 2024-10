Verwandt mit Taylor Swift - US-Sängerin hat Wurzeln im Artland Stand: 22.10.2024 10:10 Uhr Die 34-jährige Taylor Swift gehört zu den erfolgreichsten Popstars der Welt. Was jedoch kaum jemand weiß: Ihre Vorfahren stammen zum Teil aus Niedersachsen - aus dem 2.500-Einwohner-Ort Menslage im Osnabrücker Land.

von Britta Nareyka

"Swifties" - so nennen sich die leidenschaftlichen Anhänger der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin. Eine von ihnen ist Sarah Niemeyer aus Menslage im Artland. Die 30-Jährige ist jedoch nicht nur riesengroßer Fan von Taylor Swift, sie ist auch mit ihr verwandt. Genau genommen ist sie ihre Cousine 8. Grades. "Das ist schon was ganz Besonderes für mich", so Niemeyer. Die Musik ihres Idols höre sie jetzt noch einmal mit ganz anderen Ohren. Obwohl ihr durchaus bewusst sei, dass die Verwandtschaft über viele, viele Ecken bestehe und Taylor Swift selbst davon wohl rein gar nichts weiß. Zumindest noch nicht.

Recherche in staubigen Kirchenbüchern

Dass sie überhaupt von dieser besonderen Beziehung zu Taylor Swift weiß, hat wiederum ein anderer Verwandter ins Rollen gebracht: Jürgen Schwietert, ebenfalls gebürtiger Menslager und Hobby-Ahnenforscher. Ein Jubiläum seiner Heimatgemeinde im Artland war der Auslöser für seine Spurensuche. Schwietert blätterte sich durch verstaubte Kirchenbücher, recherchierte in Archiven und erstellte einen umfangreichen Stammbaum der Familie, der mehr als 300 Jahre zurückreicht. Seine Ergebnisse trug er zusätzlich in ein spezielles Internetportal ein. Dadurch wurde wiederum Ahnenforschungs-Expertin Swantje Heuten aus Oldenburg auf den Fall aufmerksam.

Expertin entdeckt Verbindung zu Taylor Swift

Heuten arbeitet hauptberuflich als Historikerin und Genealogin. Ihr Hauptthemengebiet: Auswanderer-Familien. "Bei prominenten Amerikanern gucke ich schon mal genauer hin, ob es Verbindungen nach Deutschland gibt", so die Expertin. Bei Taylor Swift seien die deutschen Wurzeln schnell erkennbar geworden, weil ihre Großmutter den Mädchennamen "Moehlenkamp" trug und dieser Name doch recht typisch für Norddeutschland sei, so Heuten. Durch intensive Recherchen habe sie dann die Verbindung nach Menslage ins Artland ausfindig gemacht - und so auch zu Jürgen Schwietert und Sarah Niemeyer.

Urururgroßvater von Taylor Swift

Ganz konkret sei Heuten auf einen dreifachen Urgroßonkel von Jürgen Schwietert und Sarah Niemeyers Vater gestoßen: Johann Hermann Möhlenkamp, gleichzeitig der Urururgroßvater von Taylor Swift. Dieser wanderte 1836 mit weiteren Familienmitgliedern vom Artland in die USA aus. Auf einer bis heute existierenden Passagierliste des Schiffes sind die einzelnen Namen vermerkt. Grundsätzlich sei das damals nicht unüblich gewesen, weiß Hobby-Ahnenforscher Schwietert, Taylor Swifts Onkel achten Grades. Die Musik seiner Nichte achten Grades sei zwar nicht seine Lieblingsmusik, doch ein wenig stolz sei er schon auf die verwandtschaftliche Beziehung. Trotzdem betont er: "Es gibt sicher noch viele, viele andere hier aus der Region, die mit Taylor Swift verwandt sind, davon aber nichts wissen, weil sie ihren Stammbaum nicht kennen."

"Taylor, unsere Familien sind verwandt!"

"Swiftie" Sarah Niemeyer, Taylors Cousine achten Grades, hat schon versucht Kontakt zu ihrem Idol aufzunehmen. Beim Konzert im Sommer in Hamburg hat sie ein Plakat gebastelt: "Taylor, our families are related!" hat sie darauf geschrieben. Übersetzt bedeutet das: "Taylor, unsere Familien sind verwandt." Sogar den Namen "Möhlenkamp" hat sie extra noch dazugeschrieben - doch leider blieb ihr Plakat in der Menschenmasse wohl unentdeckt. "Ich habe eine kleine Hoffnung gehabt, dass sie es liest, aber sie war so im Flow, das Konzert war so professionell und trotzdem total super." Doch wer weiß, vielleicht wird der Superstar aus Amerika ja doch irgendwann aufmerksam auf die Verwandtschaft in Niedersachsen. In Menslage wäre Taylor Swift auf jeden Fall jederzeit herzlich willkommen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 21.10.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rock und Pop