Stand: 29.11.2022 08:41 Uhr Osnabrück übernimmt Tarifabschluss von Baden-Württemberg

Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich in Osnabrück geeinigt - im Tarifstreit um die Löhne in der Metall- und Elektro-Industrie. Sie wollen den Pilot-Abschluss von Baden Württemberg übernehmen. Das heißt für die rund 17.000 Beschäftigten im Tarifgebiet Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim: 5,2 Prozent mehr Lohn ab Juni und weitere 3,3 Prozent ab Mai 2024. Dazu zweimal 1.500 Euro als steuerfreie Inflations-Prämie. Für die Beschäftigten bedeute der Abschluss Sicherheit in schwierigen Zeiten, heißt es von der IG Metall. Für den Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall ist die erreichte Planungs-Sicherheit für zwei Jahre von zentraler Bedeutung.

