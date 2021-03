Stand: 15.03.2021 13:12 Uhr Osnabrück: Viele Pfarreien ohne Konzept gegen Missbrauch

Pfarreien im Bistum Osnabrück sind dazu verpflichtet, ein Schutzkonzept vorzuweisen, um sexuellen Missbrauch zu verhindern. Rund ein Drittel der rund 70 Pfarreien im Bistum hat dieses Papier aber noch nicht vorgelegt - obwohl die Frist über ein Jahr abgelaufen ist. So die Angaben des Bistums selbst. Ein Grund sei, dass die Corona-Pandemie viele Treffen verhindert habe. Die Auflage habe aber in vielen Pfarreien einen intensiven Austausch angefacht über den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.03.2021 | 13:30 Uhr