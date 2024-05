Stand: 24.05.2024 09:14 Uhr Osnabrück: Tausende fehlerhafte Briefwahlunterlagen verschickt

Vor der anstehenden Europawahl hat die Stadt Osnabrück fehlerhafte Briefwahlunterlagen verschickt. Auf rund 4.600 roten Umschlägen für den Versand fehlte die Adresse, wie die Stadt am Freitag auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigte. Der Fehler sei in der Druckerei passiert. Ankommen sollen die Unterlagen trotzdem - das versicherte die Post laut Stadtverwaltung. Drei Viertel der fehlerhaften Wahlbriefe seien auch schon angekommen, so ein Stadtsprecher. Wer im Ausland lebt und von dem Fehler betroffen war, wurde den Angaben der Stadt zufolge per Mail informiert. Zuerst hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet.

