Stand: 13.12.2024 15:48 Uhr Osnabrück: Superhelden bringen kranken Kindern Geschenke

Sie sorgten für leuchtende Kinderaugen: Die Höhenretter der Osnabrücker Feuerwehr haben sich auch in diesem Jahr an einer bundesweiten Nikolausaktion für Kinder beteiligt. Als Superhelden verkleidet seilten sich die Feuerwehrleute vom Dach des Christlichen Kinderhospitals in Osnabrück ab, um den kleinen Patienten eine Freude zu machen. Auch über eine Drehleiter ging es hinauf bis zum Balkon, wo die Kinder bereits auf ihre Geschenke gewartet hatten. Als Geschenke gab es unter anderem Bücher, Schokolade und Trinkpäckchen. Über die Fenster erreichten die Retter sogar die Isolierstation, denn niemand sollte ausgelassen werden. Nicht nur bei den Kindern kam die Aktion gut an, auch Eltern und Pflegepersonal zeigten sich begeistert. "Das ist eine tolle Abwechslung im Klinikalltag", so eine Mutter. Und auch die Höhenretter fühlten sich ein bisschen wie die echten Superhelden, meint Berufsfeuerwehrmann Matthias Inen: "Es ist schön, das Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen."

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück